Premio “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” ad Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice

Il dibattito rovente nel mondo letterario, e non solo, che accompagnò nel 1958 l’uscita del “Gattopardo”, il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa pubblicato postumo da Feltrinelli, è stato al centro del Festival del Gattopardo in corso a Santa Margherita di Belìce. A cominciare dall’opera alla quale è stato assegnato il Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, giunto quest’anno alla XX edizione.

Il saggio degli scrittori Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice “Operazione Gattopardo. Come Visconti trasformò un romanzo di destra in un successo di sinistra”. Un libro, edito sempre dalla casa editrice Feltrinelli, che è stato scelto dalla giuria presieduta da Salvatore Silvano Nigro proprio per l’analisi attenta e documentata dell’opera di Tomasi di Lampedusa e delle polemiche che accompagnarono la pubblicazione del romanzo bollato da alcuni scrittori e intellettuali di sinistra come Vittorini, Sciascia e Moravia come “reazionario” e di “destra”. I vincitori del Premio riceveranno il riconoscimento nel corso della serata di gala che si svolgerà stasera in piazza Matteotti, davanti allo storico Palazzo Filangeri di Cutò, a partire dalle ore 21.