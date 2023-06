Agrigento, i Pooh in concerto al Teatro Valle dei Templi

Dopo il “tutto esaurito” a San Siro, gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma (sabato 15 luglio) e il “sold out”dei due concerti del 29 e 30 settembre all’Arena di Verona, per i Pooh si aggiungono ora 5 nuovi appuntamenti al sud a settembre: tra questi figura il concerto al teatro Valle dei templi, il 19 settembre, organizzato da “Puntoacapo” in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei templi. Si tratta di una tappa del tour “Pooh – Amici X Sempre”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 12,30 di giovedì 15 giugno su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE”.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, per i temi trattati nei loro brani, per l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto altro ancora.