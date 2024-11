Al Teatro Pirandello il conservatorio Toscanini con il “Don Giovanni”

Il Conservatorio Arturo Toscanini sbarca al Teatro Pirandello di Agrigento il 16 Novembre alle ore 21,00 con il “Don Giovanni” di W.A.Mozart che aprirà il sipario sulla stagione concertistica “Il Conservatorio a Teatro”. L’Orchestra del Conservatorio e un cast di giovani talenti, guidati dal M° Sergio Alapont e dalla regista Stefania Bonfadelli, metteranno in scena lo spettacolo per festeggiare insieme l’avvio della stagione concertistica dedicata ad Agrigento Capitale della Cultura 2025 e l’inizio del nuovo Anno Accademico 2024-2025 con l’Opera Lirica, patrimonio mondiale dell’umanità.

“Il nostro Conservatorio – dichiara Mariangela Longo, Direttore del Conservatorio Toscanini per il triennio 2024/27 e Direttore Artistico della Stagione Concertistica – negli anni ha creato sinergie virtuose con le più importanti Istituzioni del territorio conquistando la credibilità di cui oggi raccoglie i frutti. Il Conservatorio a Teatro è un progetto che parte da lontano e che mette a frutto gli ingenti finanziamenti ottenuti dal Ministero della Università e della Ricerca e dalla Regione Siciliana offrendo agli studenti più talentuosi la possibilità di esibirsi e di farsi conoscere dal grande pubblico. Si tratta di due stagioni che si fondono in una unica ed importante iniziativa culturale che unisce insieme Masterclass e Concerti, Alta Formazione Artistica”

Anche il Presidente del Conservatorio – dott. Giuseppe Tortorici – interviene dichiarando: “Questo importante progetto culturale è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del Ministero della Università e della Ricerca, ottenuti dal Conservatorio ex D.M. 338 del 1 Aprile 2022 per oltre €150.000 investiti nell’acquisto dei due pianoforti di pregio allocati nei due Teatri, grazie al prezioso sostegno finanziario ottenuto dalla Regione Siciliana ex Legge n.3 del 31 Gennaio 2024 e messo a frutto per la didattica, le Masterclass e per la produzione artistica, grazie alla preziosa collaborazione dei due Teatri e delle rispettive amministrazioni e soprattutto grazie alla lungimirante strategia didattico- artistica e al virtuoso operato del Conservatorio degli ultimi anni”

Per il Presidente del Teatro L. Pirandello di Agrigento, Avv. Alessandro Patti “Oggi il Teatro Pirandello di Agrigento arricchisce ulteriormente la propria offerta culturale, presentando la stagione concertistica 2024-2025, ideata e condivisa col Conservatorio Toscanini. Dopo aver brillantemente sperimentato una collaborazione in ordine a singoli eventi, che tanto successo di pubblico e critica avevano riscosso, adesso si dà concreta attuazione a quella convenzione che solo pochi mesi addietro venne siglata tra le due prestigiose istituzioni culturali. In vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025, Teatro Pirandello e Conservatorio Toscanini uniscono perciò le loro forze affinché le eccellenze del nostro territorio abbiano un’adeguata e speciale vetrina”.