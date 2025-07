“Borsellino”, il 16 luglio in scena al teatro Valle dei Templi lo spettacolo di Giacomo Rossetto

Andrà in scena mercoledì 16 luglio, al teatro panoramico Valle dei Templi di Agrigento, lo spettacolo “Borsellino”, vincitore del Premio Grotte della Gurfa per il Teatro d’impegno Civile-Regione Sicilia. La rappresentazione, di e con Giacomo Rossetto, è organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati di Agrigento. In scena la a vita del magistrato Borsellino attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo che non accetta compromessi, dal forte rigore morale, un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito.

Dopo la morte dell’amico e collega Falcone, il coraggio e il profondo senso di giustizia sono ciò che spinge, nonostante la paura, il giudice Paolo Borsellino a compiere fino in fondo il proprio dovere, di magistrato e di persona, perché pubblico e privato nella sua vita sono inscindibili. E’ una storia di parole, fatti, speranze, delusioni, numeri. Numeri che raccontano i kg di tritolo.Numeri che raccontano i mafiosi condannati. Numeri che raccontano gli amici persi. Numeri che sono grandi o piccoli, ma sempre importanti. E’ una storia fatta di parole e suoni, musiche e immagini. Per continuare a lottare.