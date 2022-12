Destinazione Agrigento, proseguono gli eventi natalizi in città

Trascorse le festività del Natale, la rassegna “Destinazione Agrigento – Natale 2022” viaggia ormai verso l’evento clou del programma, ovvero lo Special Dj Set in piazza Stazione di Achille Lauro la notte di Capodanno.

Ampio successo e partecipazione di pubblico hanno riscosso le iniziative a cavallo del Natale, tra la Carrozza di Babbo Natale e le esibizioni degli artisti di strada nel centro cittadino. E poi il concerto del Quartet Folk nella chiesa di San Domenico.

Oggi martedì 27 dicembre ancora spazio allo sport, al PalaMoncada, dalle ore 16 in poi, con il torneo di basket “Fortitudo Xmas League”. Poi ancora, ad Agrigento, al Circolo Empedocleo, lo spettacolo “Silent Night – Voci e suoni del Natale”, ore 18.

Si prosegue domani, mercoledì 28, alle ore 18 alla Biblioteca Lucchesiana, con la presentazione del libro “Sono cose che passano”, di Pietrangelo Buttafuoco.

E poi domani sera alle 20:30 al teatro Pirandello il concerto “The Gospel Night”, con i pionieri del genere “From Chicago Usa” e l’evento “Mediterranea Padel Cup” al centro sportivo Maracanà, sempre alle 20:30.

Ancora al teatro Pirandello giovedì sera, 29 dicembre, altrettanto atteso è il concerto di Osvaldo Lo Iacono “Le note dell’Anima”.

Il calendario completo delle attività è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store.

La rassegna natalizia “Destinazione Agrigento” è organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, con il Distretto Turistico Valle dei Templi, l’Ente Parco della Valle dei Templi e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.