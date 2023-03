Folkore, il Val d’Akragas presente alla 75esima edizione del Mandorlo in fiore

Entusiamo, energia e divertimento sono gli ingredienti principali del Val d’Akragas che, dopo la pandemia, sarà presente al 75° Festival Internazionale del Folklore in programma ad Agrigento dal 5 al 12 marzo 2023. Nonostante il covid abbia allontanato i giovani dal folklore, il Gruppo ha resistito alle difficoltà ed oggi, 40 ragazzi, quasi tutti studenti delle scuole superiori ed universitari, continuano ad essere impegnati alle prove durante l’anno per due volte la settimana ed intensificano l’ attività in occasione della Sagra del Mandorlo in Fiore e del Festival Internazionale del Folklore.La Sagra del Mandorlo ed il Val d’Akragas camminano insieme nella storia da sempre, quattro volte il tempio d’oro, in ex aequo con gruppi esteri e numerosi premi e riconoscimenti ricevuti.Pronti e gasati i ragazzi per la Sagra del 2023 per regalare agli agrigentini ed ai tanti visitatori, speriamo in tanti, le nostre tradizioni tra musiche, colori, costumi e danze.Il Val d’Akragas sta lavorando, inoltre, alla imminente tourneè negli Stati Uniti d’America ed in particolare a New York, dove incontrerà la fortissima comunità di Italo americani e siciliani. Una tourneè che il gruppo sta preparando con particolare impegno ed abnegazione con alcuni importanti appuntamenti in programma nella città di New York.