“Fuori Cantina” inaugura le sere FAI al Giardino della Kolymbethra

“Il vino è poesia imbottigliata”, scriveva Robert Louis Stevenson. Ed è proprio con questa immagine che si apre l’estate al Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, nel cuore della Valle dei Templi.

A partire da venerdì 27 giugno e per tutti i venerdì fino al 29 agosto, prende il via Fuori Cantina, un ciclo di appuntamenti dedicati al vino siciliano e ai suoi protagonisti più autentici che inaugura ufficialmente la rassegna di Sere FAI d’estate 2025.

In un’area del Giardino immersa tra agrumi, ulivi secolari e antiche pietre, sotto filari di luci calde e con lo sfondo della Valle, si aprirà ogni settimana un piccolo viaggio sensoriale. Esperti, sommelier e produttori guideranno il pubblico attraverso tre vini in degustazione, accompagnati da piccoli assaggi di prodotti tipici locali. Le degustazioni si svolgeranno in condivisione, attorno a tavoli comuni, in uno spirito conviviale che esalta il valore della lentezza, della terra, dell’ascolto.

Fuori Cantina è un’iniziativa patrocinata dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e agricolo della Valle. L’organizzazione è a cura del giornalista e sommelier Salvo Ognibene, con la collaborazione dell’Associazione Nettuno e del Mediterraneo Yachting Club.

Ad aprire il ciclo, venerdì 27 giugno, sarà una serata dedicata ai piccoli grandi artigiani del vino agrigentino, con la partecipazione di Marilena Barbera da Menfi, Calogero Caruana da Montallegro e Sergio Genuardi da Casteltermini. Una selezione di etichette che raccontano un territorio fatto di vento, fatica e luce, tra uve grillo e catarratto, mare e colline.

Il venerdì successivo, 4 luglio, sarà il turno della storica cantina De Bartoli di Marsala, seguita, l’11 luglio, da Donnafugata, che ci porterà in un viaggio enologico dall’Etna a Pantelleria, fino al celebre Ben Ryé.

Il 18 luglio toccherà a Baglio Bonsignore, giovane e raffinata realtà del territorio di Naro, mentre il 25 luglio la scena sarà tutta per Tasca d’Almerita, una delle famiglie simbolo del vino siciliano, con le sue tenute sparse in ogni angolo dell’isola.

Le serate inizieranno alle ore 20:30, con accesso esclusivo al Giardino dalla Porta V del Parco Valle dei Templi a partire dalle 19:30.

Il costo dell’esperienza, comprensiva di visita al Giardino, è di € 35 per il pubblico e di € 20 per gli iscritti FAI e persone con disabilità. È prevista anche una formula speciale per bambini dai 6 ai 12 anni, con laboratorio didattico incluso.

Fuori Cantina è un invito a rallentare, ad assaporare la Sicilia attraverso il vino, un’espressione viva del paesaggio, della cultura, dell’identità di un luogo.

Info e prenotazioni: https://fondoambiente.it/eventi/fuori-cantina