Danneggiato portavaso in ceramica a Sciacca, identificati i responsabili

Hanno danneggiato uno dei portavasi in ceramica collocati, come elementi di arredo urbano, sulla scalinata della Salita Consiglio, in pieno centro storico a Sciacca.

La polizia municipale di Sciacca, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è riuscita ad individuare i due giovani, che saranno sanzionati e poi denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica. (Foto telemontekronio)