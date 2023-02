“Il Carnevale del mandorlo”, sfilate degli alunni in maschera per le vie del centro

La 75° edizione del “Mandorlo in Fiore”, in programma dal 5 al 12 marzo ad Agrigento, inaugura il calendario degli eventi domani, martedì 21 febbraio, con la sua prima preview, il “Carnevale del Mandorlo 2023”.

Dalle ore 9:30, gli alunni vestiti in maschera delle scuole “I.C. “Agrigento Centro”, I.C. “Rita Levi Montalcini” e I.C. “Esseneto” intraprenderanno una passeggiata da Piazza Marconi fino a Piazza Cavour, dove si svolgerà la cerimonia di saluti da parte degli istituti e si terranno presentazioni dei laboratori scolastici arricchite anche dalla presenza della “Casa del Musical” e della “Compagnia del Nove”, che allieteranno il pubblico con rappresentazioni che celebrano la primavera e il suo avvento, ovvero il tema che caratterizza l’intera manifestazione del “Mandorlo in Fiore”. Dunque sarà una mattinata all’insegna della festa e dell’intrattenimento, che celebra l’ultimo giorno di Carnevale e a cui parteciperanno circa un migliaio di bambini.

L’evento, in collaborazione con le scuole, è a cura della Pro Loco di Agrigento.