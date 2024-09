‘Le notti senza memoria’, il nuovo romanzo di Carmelo Sardo

Il prossimo 4 ottobre uscirà il nuovo romanzo di Carmelo Sardo “Le notti senza memoria”. Una storia d’amore sospesa tra eros, fantasmi del passato e inquietudini esistenziali.Un vorticoso intreccio di segreti inconfessabili e scomode verità, condotto con sopraffino scandaglio psicologico.

“È un romanzo concepito lungo dieci anni, che non volevo pubblicare, ma infine si è liberato. È una storia un po’ folle, un po’ delirante, che sembra scritta da chissà chi, ma è più mia e più intima di quanto io stesso ne sia consapevole. Una storia che arriva da lontano, ancestrale, che ho scritto per dare sfogo ai fantasmi che popolano le nostre anime. È la storia di un amore che non è stato, o forse sì; di un amore che è stato inseguito, che è stato rubato, infine avuto, forse no. Una storia di destini mancati, di destini forzati. Una storia che può capitare, e forse è già capitata, a chiunque di noi”, dichiara lo scrittore e giornalista agrigentino Carmelo Sardo.

La trama: Nell’ultimo segmento della sua vita tormentata, Carlo ripercorre l’amore folle e delirante per Nora, conosciuta per caso in un bar quando lei aveva 20 anni e lui 32. Di notte, nel sogno, la loro passione si fa sempre più travolgente, mentre nella vita reale lei le cose sono molto diverse. Carlo si sposa con un’amica di Nora, ma il matrimonio non funziona e dalla città siciliana in cui vive si trasferisce a Milano per lavoro. Ma nei suoi sogni c’è sempre e solo la stessa donna. Sarà un incidente stradale a liberarlo dai fantasmi e a fargli scoprire una verità sconvolgente, che lo costringerà a riscrivere l’intera storia della sua vita.