Tutto pronto per la XXXIV edizione del Premio Mimosa d’oro

Si svolgerà sabato 6 settembre 2025, inizio ore 20:30, presso il Teatro Panoramica dei Templi, la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro” giunto alla XXXIV edizione, promosso dal Centro artistico culturale editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Il “Premio Mimosa d’Oro” è la punta di diamante delle molteplici attività culturali, sociali, di volontariato, artistiche promosse ed organizzate dal Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara – dichiara la presidente – Il Premio nasce nel 1991 con l’intento di dare un riconoscimento a donne siciliane che si sono particolarmente distinte nel loro campo d’azione. Nel corso degli anni il Premio si è staccato dallo stereotipo di “Festa della donna”, ha oltrepassato i confini regionali ed ha allargato il suo orizzonte, per cui sono state prese in considerazione tutte le donne che, con il loro operato, hanno contribuito a mettere in risalto il ruolo della donna nel campo sociale e politico, lavorativo e culturale, artistico e sportivo o del volontariato”.

Il “Premio Mimosa d’Oro 2025” è stato assegnato ad Ilaria Borletti Buitoni, vice presidente nazionale del FAI, Fondo Ambiente per l’Italia, ed alla vice presidente nazionale vicario della CRI, Croce Rossa Italiana, Debora Diodati.

Ilaria Borletti Buitoni: Dirigente d’azienda, politica, da sempre impegnata nel volontariato, nella cultura e nell’ambiente. E’stata sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel Governo Letta, carica riconfermata nel Governo Renzi e nel Governo Gentiloni. Durante il suo mandato ha dedicato particolare attenzione e impegno alla riattivazione dell’Osservatorio Nazionale del paesaggio. Si deve a lei la pubblicazione della “Carta nazionale del Paesaggio” documento di indirizzo per le politiche di gestione delle trasformazioni del paesaggio. Attualmente è Vice Presidente del FAI, Fondo Ambiente Italiano, di cui è stata anche presidente.

Debora Diodati: in Croce Rossa dal 2005 da oltre venti anni si spende per portare avanti le nobili finalità della Croce Rossa Italiana, in Italia e nel Mondo. Già presidente del Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale della CRI, attualmente riveste la carica di Vice presidente nazionale vicario. Sotto la sua direzione ’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa è diventato presidio di umanità, grazie all’attività di accoglienza che la Croce Rossa Italiana ha svolto con il supporto di altre associazioni, delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni.

La speciale Commissione del Centro Renato Guttuso ha assegnato anche i Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro 2025 a: Paola Castiglia, Docente e Giornalista; Angelisa Castronovo, Avvocato e Produttrice cinematografica; Rosa Di Stefano, Presidente Federalberghi Palermo; Claudia Fauzia, Scrittrice e attivista femminista; Amal Khayal, Responsabile CISS Ong Striscia di Gaza