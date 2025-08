Provoca incidente con due feriti a San Leone, era ubriaca al volante: denunciata

Prima finisce contro due auto in sosta e poi sbatte con uno scooter proveniente dal senso opposto causando il ferimento di due ragazzi. È successo lungo il viale delle Dune, nel quartiere di San Leone, dove una trentaquattrenne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

La donna, dopo aver bevuto alcolici, si è messa al volante della sua auto finendo la sua corsa prima contro due auto parcheggiate e poi prendendo una moto. I due ragazzi in sella a quest’ultimo veicolo sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che hanno sottoposto ad alcol test la conducente. La donna è risultata positiva e nei suoi confronti è scattata la denuncia ed il ritiro della patente.