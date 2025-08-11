Abusi sessuali in danno di un minore: eseguita misura cautelare

Lo scorso 8 agosto, personale della Polizia di Stato in forza alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Enna ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Enna con la quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Enna a carico di un soggetto indagato per i delitti di stalking, violenza sessuale aggravata e tentati atti sessuali compiuti ai danni di un soggetto minore di età, con l’ulteriore aggravante di aver sfruttato il rapporto di parentela.

Le indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Enna hanno consentito di acquisire elementi di rilievo investigativo dalle persone informate sui fatti, nonché di reperire e trascrivere alcune conversazioni rilevanti. In tal modo, l’attività di indagine svolta dalla Sezione di P.G ha fornito alla Procura della Repubblica un quadro indiziario che ha consentito al magistrato inquirente di richiedere la misura cautelare personale coercitiva.