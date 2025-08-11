Sorpreso in casa con una pistola, operaio arrestato a Camastra 

I carabinieri della stazione di Camastra hanno arrestato un operaio di 51 anni del posto per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco. I militari dell’Arma, impegnati in servizi mirati, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in casa del padre dell’indagato.

Accertamento che ha dato esito positivo poiché è stata rinvenuta un’arma da fuoco di tipo storico, di quelli in dotazione all’esercito americano nel periodo bellico. L’operaio è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco. Il pm Gloria Andreoli ha disposto nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Cascià, gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.