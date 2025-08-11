Apertura

Sorpreso in casa con una pistola, operaio arrestato a Camastra 

In manette un 51enne operaio di Camastra per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Camastra hanno arrestato un operaio di 51 anni del posto per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco. I militari dell’Arma, impegnati in servizi mirati, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in casa del padre dell’indagato.

Accertamento che ha dato esito positivo poiché è stata rinvenuta un’arma da fuoco di tipo storico, di quelli in dotazione all’esercito americano nel periodo bellico. L’operaio è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco. Il pm Gloria Andreoli ha disposto nei confronti dell’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Cascià, gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Abusi sessuali in danno di un minore: eseguita misura cautelare
Catania

Carabinieri contro i reati ambientali: denunce e sequestro area
Catania

Truffa on line: i Carabinieri denunciano due persone
Cronaca

“Truffa dello specchietto”, 37enne arrestato dai carabinieri
dalla Regione

Schifani “In Sicilia nuove entrate per 4 miliardi. Non mi faccio logorare dai giochi di palazzo”
Apertura

Sorpreso in casa con una pistola, operaio arrestato a Camastra 