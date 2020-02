I santi in processione per invocare la pioggia

A Poggioreale, oggi alle 17, la comunità locale, sotto la spinta di un gruppo di cittadini e con il consenso delle autorità ecclesiali, ha organizzato una processione del Santissimo Crocifisso e di Sant’Antonio da Padova, quest’ultimo protettore del paese.

L’evento, che è stato molto partecipato e con le autorità locali in testa, è stato organizzato per invocare l’aiuto dei Santi affinchè possano contribuire a fare arrivare la pioggia. La processione è partita dalla Chiesa Madre di Poggioreale per snodarsi nelle principali vie del paese.

Il Crocifisso e Sant’Antonio in processione

Il Crocifisso in processione

“Imitiamo i nostri padri – hanno affermato gli organizzatori – che nel momento di necessità e in seguito a calamità invocavano l’aiuto dei Santi. Anche noi oggi più che mai abbiamo bisogno di aiuto e di protezione”. L’ultima volta che è stata organizzata una processione per favorire la pioggia a Poggioreale è stato nel 2001. In passato, addirittura, si usava portare in processione tutte le statue dei Santi che si trovavano nelle chiese del paese. Anche la Coldiretti Sicilia è preoccupata per la mancanza di pioggia che sta provocando anche problemi al pascolo.