San Leone, ecco il nuovo volto di Piazzale Giglia (ft,vd)

San Leone ha la sua agorà. E’ stato inaugurato questo pomeriggio, con tanti agrigentini che per l’occassione hanno affollato la piazza, il nuovo waterfront di San Leone con la riqualificazione urbana del piazzale Giglia e l’inaugurazione della passerella pedonale a mare che unisce la zone dell’Aster con la Villa Sandro Pertini.

Piazzale Giglia adesso si presenta così:

Piazzale Giglia, nuovo look

Inaugurazione Piazza Giglia

Inaugurazione Piazza Giglia

Inaugurazione Piazza Giglia

Inaugurazione Piazza Giglia

Inaugurazione Piazza Giglia





Una riqualificazione totale, un ampio spazio con panchine, passerelle in legno, rastrelliere per le bici, installazioni frutto di protagonismo civico, e per evitare che la zona venga presa d’assalto dagli incivili l’area è stata munita di videosorveglianza.

Ad inaugurare la piazza il Sindaco Calogero Firetto insieme al Provveditore Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, Gianluca Ievolella.







Inaugurazione Piazza Giglia

“Finalmente gli agrigentini si riappropriano di un punto fondamentale per la città. Abbiamo iniziato i lavori a novembre, e San Leone ha la sua agorà. Dopo l’abbattimento del muro, e adesso con la riqualificazione totale della piazza, possiamo davvero dire di avere un nuovo centro di aggregazione. La piazza avrà anche un belvedere naturale, il mare sanleonino farà da sfondo ad una location pronta a fare bella figura”, ha dichiarato il Sindaco Firetto.