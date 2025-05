Ordine e sicurezza, il dirigente della Polizia Ricifari parla agli studenti di Favara

A Favara presso il Plesso “G. Guarino” dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” si è svolto l’incontro “Il sistema della Pubblica Sicurezza in Italia”.

Un’occasione speciale per riflettere e conoscere più da vicino le funzioni e le sfide del nostro sistema di sicurezza nazionale, con la partecipazione del Dott. Emanuele Ricifari – Dirigente Generale di Polizia di Stato, nonchè ex Questore di Agrigento, e il dott. Enzo Letizia Primo Dirigente in congedo della Polizia di Stato e Segretario Nazionale ANFP.

Saluti istituzionali della Dirigente scolastico Rosetta Morreale e delle autorità locali; hanno partecipato con intermezzi musicali a cura degli alunni del corso di strumento e gli alunni di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.