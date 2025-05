Sciacca, dal 24 maggio attiva la Ztl nel centro storico 

L’Amministrazione comunale ha dato il via libera alla Ztl, alla zona a traffico limitato nel cuore della città, un’iniziativa che nasce per valorizzare la bellezza dei nostri spazi pubblici e garantire un’esperienza unica a residenti e turisti. Nella deliberazione della Giunta è previsto un piano di chiusura graduale, suddiviso in tre fasi, a partire da sabato 24 maggio.

La chiusura di corso Vittorio Emanuele, da piazza Friscia all’incrocio con via Incisa, avverrà tutti i giorni, dal mattino alla sera, senza togliere un posto auto. Via Licata sarà inibita alla circolazione veicolare dalle 20 alle 2, fino al 18 luglio nei fine settimana e poi tutti i giorni dal 18 Luglio al 21 settembre. Il provvedimento proseguirà anche oltre l’estate.

“Questa misura è strutturale e non più stagionale – spiega l’Amministrazione comunale –. Mira a creare un ambiente più vivibile e accogliente, dove tutti possano godere della straordinaria bellezza del nostro patrimonio storico e culturale. La zona a transito limitato favorirà passeggiate tranquille, consentendo a residenti e visitatori di esplorare le meraviglie della città in tutta sicurezza e serenità, senza il disturbo dello smog e dei rumori del traffico veicolare. Il rispetto per i residenti, le attività commerciali e i turisti è al centro di questa iniziativa. Le attività commerciali avranno l’opportunità di ampliare i propri spazi all’aperto, creando ad esempio aree conviviali con sedie e tavolini che stimolino l’incontro e la socializzazione. I turisti potranno scoprire le bellezze di Sciacca in un’atmosfera rilassata e suggestiva, mentre i residenti potranno godere di un contesto urbano più tranquillo. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questa trasformazione, contribuendo a rendere Sciacca un luogo ancora più bello e accogliente per tutti. La collaborazione di ciascuno è fondamentale per il successo di questa iniziativa, che punta a valorizzare la nostra comunità e il nostro territorio. Diciamo a ogni saccense, a ogni cittadino: passo dopo passo, riscopri Sciacca, la sua storia, il suo fascino”.

Nel provvedimento, è concesso il transito a determinate categorie di mezzi come quelli dei residenti, dei dimoranti e dei clienti delle farmacie. Sono inserite alcune novità riguardanti il carico e lo scarico della merce per le attività commerciali.

IL CALENDARIO

CORSO VITTORIO EMANUELE : Dal 24 maggio al 30 giugno: da lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 22.00; sabato dalle ore 10.30 alle ore 01.00; venerdì e domenica dalle ore 10.30 alle ore 23.00. Luglio, agosto e settembre: tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 02.00. Da ottobre: da lunedì al giovedì dalle ore 10.30 alle ore 21.00; sabato dalle ore 10.30 alle ore 01.00; venerdì e domenica dalle ore 10.30 alle ore 23.00.