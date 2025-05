Prestigioso riconoscimento per il Liceo Statale “Martin Luther King” di Favara (foto)

Lusinghiero riconoscimento per il Liceo Statale “Martin Luther King” di Favara vincitore della quinta edizione del Concorso nazionale “Premio Angelo Vassallo sindaco pescatore”.

Con il progetto “Un futuro radicato nella terra e nella giustizia: il Sentiero verde”, l’istituto si è aggiudicato il Premio giuria popolare nella categoria Scuola secondaria di secondo grado.

Il lavoro è stato svolto, sotto il coordinamento dalla prof. Rosalba Alaimo dagli alunni Giada Bellavia, Marisol Infantino, Alice Marina, Alessia Mendolia, Giuliana Sorce.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo oggi a Roma al Palazzo Valentini.

Orgogliosa e soddisfatta la dirigente scolastica, Mariella Vella: “La partecipazione a questo evento dei nostri alunni vincitori della classe IV B, insieme con la docente Rosalba Alaimo che ha accompagnato i ragazzi in questo percorso formativo e creativo, è un’importante occasione di riconoscimento del lavoro e dell’impegno dei nostri studenti, i quali rappresentano con orgoglio la nostra Istituzione scolastica”.

Il concorso, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo (in ricordo di Angelo Vassallo sindaco di Pollica, ucciso nel 2010 per il suo impegno contro la criminalità) in collaborazione con l’Associazione Battiti di pesca e con il supporto del partner ufficiale Acqua Sì, ha coinvolto studenti di dieci regioni italiane: Emilia-Romagna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Abruzzo e Lazio. Il tema dell’edizione 2024/2025 — “Legalità e ambiente come pilastri per una nuova economia e una nuova società” — è stato sviluppato con impegno e originalità, valorizzando l’educazione civica e il senso di responsabilità verso il territorio. Nel progetto premiato, gli studenti del “King” hanno costruito un percorso di riflessione su ambiente e giustizia sociale. “Il Sentiero Verde” è il simbolo di un cammino fatto di scelte consapevoli, rispetto della natura e valori condivisi.