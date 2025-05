Spacciava a bordo di uno scooter rubato, arrestato

Nell’ambito delle costanti attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, volte a garantire sicurezza e legalità sul territorio, ad Aci Catena, i militari della Sezione Radiomobile di Acireale, impegnati in un ordinario servizio di controllo, hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne catanese, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il giovane, disoccupato e con precedenti, si trovava in piazza Cutuli a bordo di uno scooter quando la “gazzella” lo ha scorto intento a guardarsi intorno con fare circospetto, come se stesse aspettando qualcuno. Ha attirato ulteriormente l’attenzione dei militari il suo tentativo, quando si è accorto della presenza della pattuglia, di effettuare una repentina inversione di marcia, cercando di eludere il controllo. A quel punto, però, i Carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e messo in sicurezza. Perquisito, aveva nelle tasche oltre 7 grammi di cocaina, suddivisa in 17 dosi pronte per lo spaccio, oltre a più di 100 euro, che verosimilmente aveva ricevuto dagli acquirenti. Grazie alla sinergia con i colleghi della Centrale Operativa, i Carabinieri hanno, inoltre, accertato che il motorino sul quale il giovane pusher viaggiava era stato rubato lo scorso 29 aprile ad Acireale, come emerso dalla consultazione della banca dati delle Forze dell’Ordine. In particolare, il mezzo era stato sottratto ad una 57enne di Acireale che aveva sporto denuncia presso il locale Comando Stazione, e a lei è stato prontamente restituito dall’equipaggio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 19enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.