Accusa avvocato di essere uno spacciatore, 32enne a processo per calunnia 

La procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di un trentaduenne di Grotte – Salvatore Busuito – per il reato di calunnia. L’uomo comparirà davanti il giudice Emanuela Caturano per l’udienza predibattimentale.

La vicenda risale al 2021. Il grottese, che ha già rimediato una condanna ad un anno e nove mesi per stalking, è accusato di aver calunniato una praticante avvocato. In particolare, dopo averla pedinata per lungo tempo, si sarebbe recato in caserma per denunciare l’attività di spaccio di tre persone. La praticante avvocato subì anche una perquisizione domiciliare ma non fu trovato niente di illecito.