Tenta di lanciarsi da cavalcavia: donna salvata dai Carabinieri

Grazie all’intervento tempestivo e coraggioso di un Carabiniere libero dal servizio e di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini, è stato impedito a una donna di lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia autostradale della A29 Palermo – Mazara del Vallo.

Questa mattina presto, intorno alle 07.00, un Carabiniere in servizio presso il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, mentre percorreva in borghese l’autostrada a bordo della propria macchina, ha notato una donna che dopo aver oltrepassato la barriera di protezione di un cavalcavia si era seduta con le gambe a penzoloni nel vuoto. Intuite le intenzioni della donna, il Carabiniere ha immediatamente parcheggiato la propria auto in una piazzola di sosta e si è arrampicato lungo la scarpata autostradale per raggiungere la donna con la quale è riuscito a instaurare un dialogo.

La scena è stata notata da una signora di passaggio che ha subito chiamato i soccorsi lanciando l’allarme tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini ha così raggiunto il cavalcavia dando manforte al collega in borghese, impegnato in una difficile trattativa. Approfittando di un attimo di distrazione, i tre Carabinieri hanno afferrato l’aspirante suicida e sono riusciti a trarla in salvo.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.