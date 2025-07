Corruzione e peculato, chiuse indagini presidente Ars Galvagno

La Procura della Repubblica di Palermo ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, di Fratelli d’Italia. L’ipotesi di accusa nei suoi confronti è di corruzione impropria e peculato d’uso. Con lui anche l’ex portavoce con funzioni anche di addetto stampa, Sabrina De Capitani. L’avviso di chiusura indagini prelude, di norma, alla richiesta di rinvio a giudizio.

La vicenda è quella del giro di assegnazioni di finanziamenti pubblici nell’organizzazione di eventi in cambio di presunti favori e prebende ad amici e collaboratori del numero uno dell’Ars, nonchè dell’utilizzo dell’auto blu. Galvagno proprio in questi giorni sarà sentito dai probiviri del partito.

Galvagno, atti procura escludono l’utilità personale

Nell’atto di chiusura delle indagini non vengono contestate le presunte utilità personali relative a biglietti per concerti, auto a noleggio, palestra e abiti.

“Per 29 giorni consecutivi giornali e siti d’informazione mi hanno addebitato utilità che non esistono”, afferma il presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Domani Galvagno sarà ascoltato dai probiviri di Fratelli d’Italia, con lui ci sarà anche Elvira Amata, assessore al turismo in Sicilia, anche lei indagata per corruzione, nella stessa inchiesta.

L’udienza davanti ai giudici del partito era stata programmata nei giorni scorsi alla luce delle notizie sull’indagine della Procura di Palermo.

Galvagno ha ulteriormente spiegato: “Mi è appena stato notificato dalla Procura di Palermo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Dopo le dichiarazioni che ho reso agli inquirenti e da una prima lettura dell’atto, che comunque avrò modo di approfondire con miei legali quando entreremo in possesso dell’intero fascicolo, registro con soddisfazione che sono state escluse tutte le presunte indebite utilità che avrei percepito a titolo personale”.

Lo afferma il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. “Confido con l’integrale accesso agli atti di poter dissipare i dubbi e le perplessità di sorta sulla correttezza istituzionale del mio operato tra ciò che rimane come ipotesi di reato – aggiunge – In ogni caso mi riservo anche sulla contestazione del peculato di fornire tutti i chiarimenti necessari all’effettivo utilizzo previsto dal regolamento”.