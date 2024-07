Giustizia, Curcio nuovo procuratore di Catania ma il plenum del Csm si “spacca”

E’ Francesco Curcio il nuovo procuratore capo di Catania. Lo ha deciso il plenum del Csm nella riunione di questa mattina, approvando la nomina di Curcio – il quale fino a oggi ha guidato la procura di Potenza – con 13 voti, uno solo in piu’ rispetto a quelli espressi a favore dell’altro candidato, Francesco Giuseppe Puleio, procuratore aggiunto nella citta’ etnea. Tre sono state le astensioni.

In magistratura dal 1987, Curcio ha iniziato la sua carriera come pm a Santa Maria Capua Vetere, mentre tra il 1995 e il 2012 e’ stato pubblico ministero a Napoli. In seguito, fino al 2018 – anno della sua nomina a capo della procura di Potenza – ha svolto funzioni di pm presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. “Il dottor Curcio e’ titolare di solidissime competenze nel contrasto alla criminalita’ organizzata”, essendosene occupato “per oltre 30 anni”, si legge nella delibera approvata a maggioranza dal plenum.