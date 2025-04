Licata, uomo ferito ad un polpaccio con un colpo di pistola 

Spari a Licata. Una persona è stata ferita ad un polpaccio con un colpo di arma da fuoco. L’agguato è avvenuto questa mattina in via dei Limoni, una traversa della più nota via Torregrossa, nel quartiere di Piano Cannelle. L’uomo è stato colpito all’arto e non versa in pericolo di vita.

Adesso si trova ricoverato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove è giunto accompagnato da qualcuno in auto. Non è ancora chiaro chi e per quale motivo ha sparato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Agrigento e i poliziotti del locale commissariato. In corso anche alcune perquisizioni. Presente, inoltre, la Scientifica per i rilievi del caso.