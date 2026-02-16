La Procura chiede l’arresto del sindaco Gaglio, il Gip dice no: “Condotta non sufficientemente provata”

Tra le quattordici misure cautelari richieste dalla procura di Agrigento, nell’ambito di una maxi inchiesta che ipotizza un giro di tangenti e regalie per facilitare l’iter dell’ottenimento della cittadinanza italiana, c’è anche quella nei confronti del sindaco di Camastra, Dario Gaglio. Il primo cittadino del piccolo paese dell’agrigentino è accusato di un episodio di corruzione. Il pm Elenia Manno (oggi in servizio a Caltanissetta) aveva proposto l’applicazione degli arresti domiciliari. Il gip Alberto Lippini, tuttavia, ha rigettato non soltanto quella a carico del sindaco ma anche tutte le altre tredici. La procura ha impugnato la decisione del giudice con la vicenda che adesso approderà al tribunale del Riesame.

Ma quali sono le accuse contestate al sindaco di Camastra? La vicenda dell’intera inchiesta è legata al cosiddetto “ius sanguinis”, vale a dire il principio giuridico per cui si acquisisce la cittadinanza italiana automaticamente se uno dei genitori è italiano, indipendente dal luogo di nascita. Secondo la procura di Agrigento in alcuni comuni della provincia (Camastra, Comitini, Porto Empedocle su tutti) questo iter sarebbe stato per così dire “velocizzato” grazie ad accordi corruttivi. Nel caso specifico del sindaco Gaglio (è questo quello che gli contestano i pm) avrebbe stretto un accordo con Giuseppe Giglione, figura chiave dell’indagine, nonché titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche. Secondo la procura, dunque, Giglione avrebbe corrisposto utilità al sindaco – e in particolare un soggiorno di due notti in un hotel e l’affidamento del servizio di trasporto degli immigrati al fratello del primo cittadino – in cambio della ricerca di alloggi nel comune di Camastra da affittare ai cittadini brasiliani richiedenti la cittadinanza, individuando immobili e locatori, e, comunque, “affinchè sì mettesse costantemente a disposizione del Giglione al fine di agevolare una rapida definizione delle pratiche presentate presso quel Comune”.

Il gip Alberto Lippini, tuttavia, ha rigettato la richiesta di arresto nei confronti del sindaco Gaglio (ma anche degli altri tredici indagati). Nell’ordinanza di rigetto, sul punto, scrive: “Non si ravvisano gli estremi del reato contestato. Ed infatti, da un lato risultano provate le utilità economiche concesse da Giglione a favore di Gaglio e del fratello Melchiorre. Per converso non risulta sufficientemente provato la condotta di Gaglio Dario e, specificatamente, la ricerca degli alloggi da affittare ai cittadini brasiliani richiedenti la cittadinanza iure sanguinis. Ed in effetti emerge una sola frase degna di nota da parte di Gaglio ed indirizzata a Giglione: “Abbandoniamo le altre case e lasciamo “omissis” e prendiamo “omissis”. Ebbene, né “omissis” né “omissis” fanno riferimento a Gaglio Dario quale soggetto che si sarebbe adoperato alla ricerca degli alloggi da affittare ai soggetti brasiliani. Nè comunque vi sono prove che la condotta del Gaglio (lo si ripete, non sufficientemente provata) sia collegata alle utilità ricevute dal Giglione.”

Il sindaco Gaglio ha commentato così la vicenda: “Sono totalmente estraneo ai fatti che vengono descritti e respingo con fermezza ogni accusa. Ho sempre svolto il mio ruolo istituzionale con senso di responsabilità, trasparenza e nel pieno rispetto della legge. Confido nell’operato della magistratura e resto a completa disposizione delle autorità competenti affinché ogni aspetto venga chiarito nel più breve tempo possibile. Sono certo che l’accertamento della verità dimostrerà la mia assoluta correttezza.”