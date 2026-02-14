Mazzette per i permessi di soggiorno nell’agrigentino: 22 indagati (I NOMI)

Le misure sono state tutte rigettate ma l’inchiesta della procura di Agrigento, che ipotizza un giro di corruzione legato al rilascio dei permessi di soggiorno in provincia, è un vero e proprio terremoto. Ventidue indagati tra pubblici ufficiali, titolari di agenzie, un avvocato, ispettori della polizia locale e un sindaco.

La procura guidata da Giovanni Di Leo aveva chiesto lo scorso giugno misure cautelari per 14 dei 22 indagati: i domiciliari per Dario Gaglio, sindaco di Camastra, ma anche per i vigili urbani Giovanni Cilia (ispettore della polizia locale di Naro), Salvatore Scalisi (ispettore della polizia locale di Naro), Maria Concetta Tallarita (ispettore della polizia locale di Porto Empedocle), Enzo Universo (agente della polizia locale di Naro), Rosaria Valenti (funzionario dell’ufficio anagrafe di Comitini) e Giuseppe Zambito (dipendente del comune di Siculiana), Roberto Di Liberto (marito della vice sindaca di Comitini), Gaspare Gallo. I pm, altresì, avevano chiesto la custodia in carcere per Giuseppe Giglione e Annabel De Olivera (titolari di un’agenza disbrigo pratiche), Maria Rita Grassagliata (collaboratrice dell’agenzia) e Giuseppe Moscato, anche lui gestore di un’agenzia. Tra le altre misure cautelari richieste vi sono anche l’obbligo di dimora per l’avvocato Nicola Mucci, Epifania Cimino (ex funzionaria dell’ufficio anagrafe di Camastra in pensione) e Giuseppe Bartolotta.

Il gip Alberto Lippini ha rigettato tutte le misure chieste dalla procura di Agrigento che, però, ha impugnato la decisione. La vicenda approderà in aula a marzo.

TUTTI GLI INDAGATI

Giuseppe Bartolotta, 76 anni, di Camastra; Fiorangela Butticè, 55 anni, di Raffadali; Devercino Costa Dos Santos, 48 anni, brasiliano; Epifania Cimino, 69 anni, di Camastra; Giovanni Cilia, 68 anni, di Naro; Teresa Delisi, 48 anni, di Aragona; Annabel De Oliveira, 44 anni, residente a Raffadali; Roberto Di Liberto, 53 anni, di Comitini; Gioacchino Di Marco Zingarello, 65 anni, di Agrigento; Angela Duarte Borges, 67 anni, brasiliana; Dario Gaglio, 38 anni, di Camastra; Giuseppe Giglione, 55 anni, di Raffadali; Gaspare Gallo, 54 anni, di Naro; Giuseppe Moscato, 47 anni, di Raffadali; Nicola Mucci, 47 anni, di Agrigento; Salvatore Scalisi, 55 anni, di Naro; Maria Concetta Tallarita, 56 anni, di Porto Empedocle; Salvatore Tirone, 65 anni, di Grotte; Enzo Universo, 68 anni, di Naro; Rosaria Valenti, 69 anni, di Comitini; Giuseppe Zambito, 63 anni, di Raffadali.