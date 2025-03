Grotte, avviati i lavori di ristrutturazione e ampliamento locali dell’asilo nido

A Grotte avviati i lavori all’asilo nido comunale per un importo di 480mila euro; Si tratta di un intervento a valere sul PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca, “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea Next Generation EU. A darne nota è il sindaco Alfonso Provvidenza.

L’attuale asilo nido accoglie 30 bambini, pertanto è stato presentato un progetto – per dare la possibilità ad altri 20 bambini di fruire del servizio – che prevede la ristrutturazione e la Riconversione di un Edificio Esistente sito in via Pirandello n° 3 (ex scuola media).

L’attivazione di 50 posti disponibili negli asili nido consente di raggiungere gli obiettivi del PNRR (soglia europea fissata al 45% dal consiglio dell’Unione Europea) con Grotte che raggiunge gli standard di Regioni come l’Emilia Romagna sfiorando il 40% di offerta disponibile.