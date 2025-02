Truffe agli anziani, i sindaci Provvidenza e Tirrito: “state attenti”

Sono diverse le segnalazioni pervenute in questi giorni di tentate truffe a danni, soprattutto di anziani. A lanciare un appello ai cittadini di stare attenti sono i sindaci del comune di Grotte e Sant’Angelo Muxaro, rispettivamente Alfonso Provvidenza e Angelo Tirrito.

I truffatori chiamano nelle case fingendosi carabinieri o poliziotti per tentare estorsioni di denaro o preziosi. “Vi chiediamo di riattaccare immediatamente, i Carabinieri e la Polizia di Stato non chiamano nessuno presso le proprie abitazioni. Quindi, qualora vi arrivasse una telefonata a nome di Carabinieri o dalla Polizia, riattaccate”, si legge nelle pagine dei due sindaci.

Per non cadere in questi raggiri l’Arma dei Carabinieri ha elaborato un vademecum con consigli pratici per aiutare gli anziani a riconoscere e prevenire i tentativi di truffa: diffida delle apparenze, non aprire mai la porta agli sconosciuti, non fidarti del solo tesserino di riconoscimento: non basta!, ricorda che le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini, ne tanto meno chiamano al telefono, non fatevi distrarre.