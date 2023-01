Agevolazioni tariffe Dat, sportello comunale attivato a Lampedusa

L’Amministrazione comunale di Lampedusa informa che dall’inizio dell’anno sono in vigore le nuove linee guida per accedere alle agevolazioni tariffarie sui biglietti aerei della DAT, la compagnia aerea che collega Lampedusa con Palermo e Catania ,secondo quanto previsto dal bando del Decreto ministeriale del 22/05/2022. Tali linee guida individuano degli aventi diritto per ragioni di salute , di gravidanza, di condizione di studente fuori sede.

La procedura adesso viene gestita dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, al quale i cittadini devono rivolgersi per poter usufruire delle prestazioni.

Sulla base della casistica sono state previste tre categorie che daranno diritto alle agevolazioni per la durata di 2, 3 o 6 mesi. Si ribadisce quindi lo sforzo dell’amministrazione comunale nel sostenere i propri concittadini e ribadire il concetto di Continuità territoriale , offrendo alla propria cittadinanza una serie di servizi sull’isola .