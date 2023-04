Lampedusa, ancora sbarchi: al lavoro per svuotare hotspot

Salgono a sette – a partire dalla mezzanotte – gli sbarchi a Lampedusa. Dopo i 273 approdati stamani sulla più grande delle Pelagie, altri tre gruppi hanno raggiunto l’isola nelle ultime ore. Un barchino in legno con 66 persone a bordo è stato intercettato dalla Guardia di finanza a circa 16 miglia dalla costa. Insieme a loro al molo Favaloro sono arrivati altri due gruppi di 63 e 23 persone. Dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, da cui proseguono senza sosta i trasferimenti. Ieri con traghetti di linea, navi e aerei militari in 850 hanno lasciato l’isola su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Oggi in 180 sono stati imbarcati su due pattugliatori della Guardia di finanza diretti a Pozzallo, altrettanti a bordo di voli militari hanno raggiunto Bologna e Pisa. E sempre stamani, con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, in 133 si sono lasciati alle spalle il centro di contrada Imbriacola. Stessa sorte toccherà in serata a 390 migranti.