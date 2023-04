Lampedusa, individuati 48 migranti in spiaggia, pagavano per fuggire da Sfax

La Guardia di Finanza ha sorpreso 48 persone a Lampedusa, nella spiaggia di Cala Croce. È stato ritrovato anche il loro presunto barchino, lungo 7 metri, probabilmente utilizzato per la traversata. Secondo le testimonianze dei naufraghi, sarebbe salpato da Sfax in Tunisia. I naufraghi avrebbero riferito ai soccorritori di aver pagato circa 2.500 euro per la traversata. Coloro che erano a bordo del barchino provenivano dalla Guinea, dal Sud Sudan, Costa d’Avorio e Burkina Faso.

Nel frattempo continuano i trasferimenti per alleggerire l’hotspot. In giornata saranno 1.382 circa coloro che lasceranno la struttura di contrada Imbriacola. La prefettura di Agrigento ha dato l’ok ai trasferimenti con aerei e navi. Oggi partiranno due voli militari che destineranno 90 persone tra Bologna e Pisa. Con il traghetto Galaxy altri 170 partiranno in direzione Abruzzo, Marche, Liguria e 50 minori non accompagnati verranno trasferiti tra Taranto e Brindisi. Previsti anche altri trasferimenti verso Pozzallo e Porto Empedocle, ma anche verso la Lombardia, il Piemonte, la Toscana e Reggio Calabria. Attualmente all’interno dell’hotspot vi sono circa 2.100 ospiti a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 persone.