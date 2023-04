Lampedusa, soccorsi 133 migranti: recuperato un altro cadavere

La nave “Astral” di Open Arms sta facendo rotta verso Lampedusa. Ieri, in acque internazionali, aveva recuperato il corpo di un migrante e dopo una notte di attesa e mezza mattinata è stata autorizzata a sbarcare la salma a molo Favarolo e da lì alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove ci sono altre due bare e dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica Al molo c’è già la polizia ad attendere la nave.

Verosimilmente si tratta del cadavere di uno dei 17 dispersi dei quattro naufragi verificatisi, in area Sar maltese, lo scorso 24 aprile. Allora furono recuperati complessivamente 165 migranti e due cadaveri. Due giorni dopo vennero recuperati dalla Guardia costiera i corpi di due donne.

Dopo il soccorso del peschereccio in legno di 10 metri, sono giunti a Lampedusa 133 migranti, fra cui 7 donne e 8 minori. Il natante – con persone originarie di Eritrea, Bangladesh, Egitto, Siria, Ghana, Guinea, Nigeria, Pakistan, Siria, Sudan, Somalia e Palestina – è partito, stando ai racconti degli stessi migranti, da Al Ajaylat, in Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot. Dalla mezzanotte sono 4 gli arrivi nell’isola, per un totale di 273 persone.