Migranti, Coisp: “a Lampedusa situazione ancora difficile”

“A Lampedusa la situazione è ancora estremamente difficile: i flussi migratori pongono in condizioni inumane e indicibili sia i migranti e sia i poliziotti, ormai allo stremo, impegnati nelle attività connesse all’accoglienza. Basti pensare a quanto accaduto la scorsa notte: gli agenti addetti al servizio di sicurezza nel trasporto di migranti via mare dall’isola a Porto Empedocle non avevano neppure i posti per sedersi a bordo e hanno viaggiato in condizioni disumane”. Così in una nota il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. “Ringraziamo perciò il Governo, e in particolare il Ministro dell’Interno Piantedosi, per aver messo al centro dell’agenda politica il problema dell’immigrazione clandestina e la sua gestione, che non può più ricadere solo sulle spalle del nostro Paese e del suo sistema di sicurezza”, conclude.