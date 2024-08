Migranti, sei sbarchi a Lampedusa: 190 sull’isola

Centonovanta i migranti sbarcati, fra la notte e la mattinata, a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno soccorso 6 imbarcazioni salpate da Mahdia, Zarzis, Kerkenna, Mahres e Sfax in Tunisia e una da Sabratha in Libia. A bordo dei natanti, gruppi da 15 a 54 persone. Ieri sull’isola c’erano stati sette sbarchi con un totale di 113 migranti.

L’ultimo barchino, con a bordo 27 egiziani, eritrei, etiopi, nigeriani e siriani, è stato soccorso in tarda serata dalla ong Nadir. Tutti gli sbarcati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 260 migranti circa. Ieri, su disposizione della prefettura di Agrigento, dalla struttura di contrada Imbriacola erano stati trasferiti, con i due traghetti di linea per Porto Empedocle e un volo charter per Roma, complessivamente 422 ospiti.