Migranti, task force avvocati dell’Ue a Lampedusa il 28 settembre 

Una task force di avvocati europei, guidata dal presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, visitera’ l’hotspot di Lampedusa giovedi’ 28 settembre alle 9.30, accompagnata dal procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, dal prefetto Filippo Romano e dal questore Emanuele Ricifari. L’obiettivo principale e’ di fornire assistenza legale e supporto ai migranti piu’ vulnerabili.

“Gli avvocati si occupano tutti i giorni della tutela dei diritti – spiega il presidente del Cnf Greco – La nostra attenzione rispetto a quanto sta accadendo a Lampedusa non significa che bisogna rinunciare al controllo del territorio e dei nostri confini. Questo e’ un compito che riguarda il governo, il legislatore e le istituzioni europee. Il tema che vogliamo portare all’attenzione riguarda le condizioni umane in cui i migranti sono costretti a vivere non per scelta, ma per necessita’, per fuggire da condizioni di vita drammatiche. L’hotspot di Lampedusa, destinato a settecento persone, in queste ultime ore ne ha accolte piu’ di ottomila e, nonostante molti migranti abbiano gia’ lasciato l’hotspot, il flusso di arrivo di barchini prosegue senza sosta. Oggi si contano tremila e ottocento persone presenti nell’hotspot. E’ chiaro che e’ diventato totalmente inadeguato”. Il presidente del Cnf Greco il 28 settembre guidera’, insieme alla presidente dell’Ordine forense di AgrigentoVincenza Graziano, la delegazione di dodici avvocati esperti in diritto dell’immigrazione e in diritto d’asilo provenienti da Francia, Spagna, Olanda, Irlanda, Polonia, Grecia e Cipro.