Migranti, tre sbarchi nella notte a Lampedusa

Sono 154 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia costiera hanno soccorso, al largo, i tre barchini sui quali viaggiavano. Sui natanti, due salpati da Sfax in Tunisia e uno da Zuwara in Libia, c’erano 48 (13 donne e 2 minori), 59 (5 donne e 5 minori) e 47 (16 donne e 5 minori) originari di Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Nigeria, Sudan, Siera Leone, Egitto, Etiopia, Siria e Iraq.

I tre gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove all’alba c’erano 436 ospiti. Ieri sera, dopo che sull’isola si erano registrati solo due approdi con 84 persone, erano invece in 282. In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà 130 ospiti della struttura di primissima accoglienza al porto per imbarcarli sul traghetto di linea Galaxy con destinazione Porto Empedocle.