Non si fermano all’alt della polizia, durante fuga perdono scacciacani: arrestati

Sono stati arrestati in flagranza due messinesi, dell’eta’ rispettivamente di 23 e 24 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per il reato di porto d’armi od oggetti atti a offendere.

La notte del 31 maggio scorso, in particolare, in localita’ Giostra nella citta’ dello Stretto i poliziotti avevano notato l’atteggiamento sospetto di due soggetti a bordo di un motociclo i quali, indossando casco e passamontagna, non si sono fermati all’alt e hanno tentato di fuggire. Nel farlo, i due, successivamente fermati, hanno perso sulla carreggiata una pistola scacciacani, priva di tappo rosso, fedele replica di una pistolasemiautomatica. A seguito della celebrazione del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di entrambi.