Scooter contro muro a Palma di Montechiaro, feriti due giovani

Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio a Palma di Montechiaro. Nel sinistro, avvenuto in via Roma, all’incrocio di piazza Matteotti, sono rimasti feriti due giovani. Entrambi erano a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, per evitare un’auto sono finito contro un muro.

Il conducente – un diciannovenne di Naro – è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazione. Ha riportato traumi sparsi e qualche escoriazione. Stessa situazione anche per il giovane passeggero, anche lui trasferito in ospedale per le cure mediche del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, la protezione civile ed il personale del 118.