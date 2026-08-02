Ragazza di 16 anni cade dal balcone e muore, al via indagini

Tragedia a Messina dove una ragazza di 16 anni è morta dopo essere caduta dal balcone di un edificio nel rione Provinciale. Le condizioni della giovane, di origine straniera, sono apparse sin dai primi istanti di estrema gravità. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure. Immediato il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, verso il vicino pronto soccorso del Policlinico, dove la ragazza versava in condizioni gravissime, avendo riportato un severo politrauma e diverse lesioni interne ed esterne causate dal violento impatto con il suolo.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda e capire cosa sia successo, non escludendo al momento alcuna ipotesi, dalla fatalità ad altri scenari.