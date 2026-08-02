Preparazione Akragas SLP, Cammarata: “Vedo sacrificio e voglia di crescere”

L’Akragas SLP ha archiviato i primi tre giorni di lavoro sul terreno di gioco del “Totò Russo” di Aragona. Le prime sedute hanno segnato l’inizio della preparazione in vista della stagione 2026/2027, con il tecnico Fabrizio Cammarata che traccia un primo bilancio, evidenziando entusiasmo, disponibilità al sacrificio e la necessità di costruire l’identità della squadra. «Sono contento perché abbiamo finalmente iniziato questa stagione – ha dichiarato l’allenatore biancazzurro –. I primi giorni servono soprattutto per conoscerci, sia con i nuovi che con i ragazzi già presenti, mentre aspettiamo anche l’arrivo degli altri giocatori».

Nonostante il caldo intenso, il gruppo ha affrontato le prime sedute con grande intensità.«I ragazzi non si sono risparmiati e questo è un aspetto molto positivo. Tra un mese inizierà già la Coppa Italia e dobbiamo arrivare in una buona condizione fisica».

Da lunedì la squadra si trasferirà a Piazza Armerina per il ritiro estivo, un passaggio che il tecnico considera fondamentale non solo sotto l’aspetto atletico.

«I dieci giorni di ritiro serviranno soprattutto per stare insieme, conoscerci meglio e creare quel gruppo in cui credo tanto. Dovremo inserire i nuovi che arriveranno e costruire una squadra competitiva per affrontare il campionato».

Le prime impressioni, però, sono incoraggianti. «Sono ottime. All’inizio il lavoro è anche più semplice perché c’è entusiasmo. Ritrovo giocatori che ho già allenato e si sta creando una bella alchimia. Ma la cosa che mi rende più soddisfatto è vedere ragazzi disposti al sacrificio: questa è la qualità più importante».

Cammarata ha infine ribadito la propria filosofia di lavoro.«Voglio una squadra che si alleni divertendosi, lavorando tanto con il pallone ma senza rinunciare al lavoro atletico. L’obiettivo è ridurre al minimo i tempi morti e mantenere sempre un’intensità elevata, perché in partita oggi si gioca sempre ad altissimo ritmo».

Da lunedì 3 agosto l’Akragas inizierà il ritiro precampionato a Piazza Armerina, con quartier generale all’Hotel Villa Romana. Gli allenamenti si svolgeranno sul campo sportivo “Nuccio Malaponti” di Aidone, dove i biancazzurri getteranno le basi tecniche, atletiche e caratteriali della stagione 2026/2027. Il ritiro rappresenterà un momento chiave per consolidare il gruppo e accelerare l’inserimento dei nuovi arrivati in vista dei primi impegni ufficiali.