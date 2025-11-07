Naro

Naro, automobilisti indisciplinati e ai Carabinieri tocca fare i vigili urbani

I Carabinieri hanno controllato tutte le auto, almeno una decina e sanzionato i proprietari che, davanti l'incredulità dei militari, avrebbero addirittura chiesto se potranno tornare a usare quello spazio come parcheggio.

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Una situazione che ai naresi è ben nota: i marciapiedi scambiati per parcheggi. Una realtà che ai Carabinieri della locale stazione ha, però, iniziato a infastidire e non poco dopo che, addirittura, diversi automobilisti qualche giorno fa hanno invaso la grande banchina destinata ai soli pedoni davanti la scuola dell’infanzia tra Viale Umberto I e Piazza Roma proprio mentre un’auto dei militari stava transitando nella zona. Una prassi ben consolidata che, però, da qualche sera sembra essere svanita. I Carabinieri hanno controllato tutte le auto, almeno una decina e sanzionato i proprietari che, davanti l’incredulità dei militari, avrebbero addirittura chiesto se potranno tornare a usare quello spazio come parcheggio.

