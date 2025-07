Naro, bilancio positivo per il turismo e gli eventi: il resoconto dell’assessore Argirò

Un anno intenso, fatto di piazze affollate, giovani protagonisti, tradizioni riscoperte e nuove sfide vinte. A un anno dal suo insediamento, l’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Naro, Giuseppe Argirò, traccia il bilancio di dodici mesi di attività culturale, turistica e sociale che hanno animato la città, anche in un contesto di dissesto finanziario.

“Se non mettiamo i giovani al centro, allora il centro non ha senso”: questa la frase che ha ispirato l’intero operato dell’assessorato. “Malgrado risorse limitate e vincoli stringenti, dice Arginò, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Dalacchi ha dimostrato che si può fare cultura, promuovere il territorio e generare comunità, anche nei tempi più difficili. Tutto ciò è stato possibile grazie al coinvolgimento di associazioni, volontari, cooperative, esercenti e cittadini”.

L’anno si è aperto con l’Estate Narese, con oltre 20 eventi tra musica, teatro e arte di strada, seguita dalla rinascita della Fiera del Gusto per i Santi Cosma e Damiano, dopo oltre dieci anni di assenza. Durante il periodo natalizio, Naro ha ospitato presepi viventi, mostre, musicoterapia, spettacoli per bambini e un villaggio di Babbo Natale, coinvolgendo centinaia di persone.La Primavera Narese, con la 48ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, ha visto sfilare gruppi folkloristici da tutto il mondo, trasformando le vie del centro storico in un palcoscenico internazionale. Sul fronte sportivo, due eventi di portata regionale hanno segnato un debutto storico per Naro: il Moto Giro di Sicilia (25 aprile – 1° maggio) e la Prova del Campionato Regionale Enduro (18 maggio), che hanno portato in città centinaia di visitatori e atleti.Immancabile l’appuntamento con San Calogero, patrono della città, con un programma variegato che ha alternato celebrazioni religiose e grandi concerti, tra cui Chris Clun, Lello Analfino e gli Shakalab.

Particolare successo ha avuto l’iniziativa “Domenica al Museo”, che ogni prima domenica del mese ha aperto gratuitamente ai visitatori le principali bellezze storico-artistiche di Naro, come il Castello Chiaramontano, le Catacombe Paleocristiane, il Museo Archeologico e diverse chiese monumentali.

“Per il prossimo anno, continua nella nota l’assessore al turismo, puntiamo ad una programmazione stabile e condivisa con le realtà associative locali, maggiore valorizzazione del patrimonio culturale, eventi giovanili e musicali innovativi, potenziamento della presenza digitale e collaborazioni regionali”, ha continuato Arginò che ha voluto ringraziare le cooperative Estia e La Grande Famiglia, la Pro Loco, la famiglia dei ContemplAttivi, le attività di piazza Garibaldi, le compagnie teatrali, i vigili del fuoco in congedo, il Motoclub di Canicattì, e tanti altri che hanno reso possibile questo primo anno di attività.

“Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’On. Michele Catanzaro, presidente del gruppo PD all’ARS, e a Mario Castronovo, “fraterno amico e autentico mentore”. Gratitudine anche per i consiglieri e compagni di percorso: Ginevra Fabbrica, Paolo Verde, Sergio Ciotta, Calogero Sabella, Adele Pumilia e Giorgio Gennusa.“Naro è cultura, è bellezza, è comunità. E insieme continueremo a farla brillare”, conclude Argirò.