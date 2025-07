Il tragico schianto a Naro, chi è la vittima e come stanno i feriti (due in gravissime condizioni)

Un morto, due persone in gravissime condizioni e altre due che, sebbene ferite, non rischiano la vita. È il bilancio definitivo (l’Anas in una nota ufficiale aveva diffuso la notizia della morte di una seconda persona, mandando in tilt le redazioni di tutta la Sicilia, rettificando soltanto in seguito) dell’incidente avvenuto questa mattina lungo la statale 410, in territorio di Naro.

Grandangolo, dopo le verifiche, può adesso ricostruire con esattezza quanto accaduto. La vittima dello schianto è Catalin Argint, 49 anni, rumeno residente a Canicattì. L’uomo, deceduto sul posto, era alla guida di una Golf insieme a tre familiari: due di loro – una 61enne e una 57enne – si trovano ricoverate in codice rosso rispettivamente negli ospedali di Caltanissetta e Sciacca. La più giovane, in particolare, ha già subito l’asportazione della milza. Entrambe stanno lottando tra la vita e la morte. Insieme a loro vi era anche un’altra donna – N.A., 49 anni – ricoverata all’ospedale di Licata nel reparto di Ortopedia. Ha riportato la frattura del polso e non è in pericolo di vita.

Vi è anche un quarto ferito. Si tratta del conducente della Fiat Punto, secondo veicolo coinvolti nell’incidente. Il ragazzo – C.A. – è un 24enne di Naro. L’agrigentino si trova ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e gli sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi. Al lavoro i carabinieri della Compagnia di Licata e i militari della stazione di Naro. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro della salma del 49enne deceduto nell’incidente.