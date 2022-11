Naro, malore improvviso per un ottantenne che si cappotta con l’auto

Un capogiro e poi la macchina cappottata. È quanto accaduto a un’anziano narese questa mattina in uno dei quartieri a sud della fulgentissima, in Via Don Luigi Sturzo.

Sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina agli ordini del Maresciallo Marco Gelardi che, nell’attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, hanno passato alcuni minuti a tranquillizzare l’anziano signore visibilmente spaventato per quanto accaduto.