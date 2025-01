Stallo al comune di Naro, non c’è ancora il Vicesindaco: Lillo Licata ad interim

Nessuna comunicazione ufficiale, nessun accenno alle dimissioni di Vincenzo Aronica, vicesindaco e persona chiave per l’elezione a Sindaco di Milco Dalacchi lo scorso Giugno 2024. Situazione politica delicata, quanto nervosa quella di Naro che lascia spazio a molte interpretazioni. Da Palazzo San Francesco non trapela nessun atto e l’albo pretorio sembrerebbe vuoto o quantomeno non aggiornato. L’unica certezza è che la delega ad interim sia stata presa dall’Assessore Lillo Licata quale assessore anziano.

I primi movimenti che facevano presagire un terremoto politico si erano avuti già a metà dicembre e si sono accentuati durante l’ultima riunione del Consiglio Comunale dello scorso 31 dicembre 2024 quando lo stesso primo cittadino era apparso visibilmente infastidito da alcune dinamiche di palazzo.