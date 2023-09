Licata, allarme incendio in via Bucceri: evacuate alcune persone

I vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina sono dovuti intervenire in via Bucceri, a pochi metri da Palazzo di Città, da dove era partito un allarme per un incendio all’interno di un appartamento. Il rogo fortunatamente e’ stato senza danni. Per precauzione sono state fatte evacuare alcune persone, poi rientrate una volta cessato l’allarme. Difficili le operazioni per i pompieri, i cui mezzi hanno dovuto accedere in strade molto stretti.