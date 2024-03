Scontro auto e ciclomotore a Licata: un ferito in ospedale

Incidente stradale al Villaggio dei Fiori, proprio nei pressi dello stadio comunale Calogero Saporito a Licata. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state una vettura e un ciclomotore. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che in seguito all’impatto ha riportato la frattura di tibia e perone. Il giovane è stato trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso e dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre le fratture riportate.