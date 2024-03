Siccità, agricoltori e cittadini in piazza a Licata: “vogliamo un dissalatore“

Centinaia di agricoltori, commercianti e cittadini di Licata oggi in piazza per protestare per la mancanza di acqua, che da anni asseta la città, e priva migliaia di famiglie di un bene che dovrebbe essere garantito a tutti.

I cittadini licatesi, unitisi nel Movimento acqua Licata si mobilitano per chiedere l’installazione di un dissalatore, così da poter usare l’acqua del mare per irrigare i campi e per l’uso domestico. Presenti alla manifestazione anche i sindaci di Licata e Palma di Montechiaro, rispettivamente Angelo Balsamo e Stefano Castellino, e l’assessore regionale Angelo Cambiano.