Siciliacque, da domani sospeso esercizio acquedotto Blufi

Siciliacque comunica che alle 8 circa di domani sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Blufi per eseguire la riparazione di una grossa perdita verificatasi in corrispondenza dell’attraversamento del Fiume Imera Meridionale in località Capodarso. Si prevede di potere ripristinare le forniture a Barrafranca: entro le 13 del 5 aprile; a Mazzarino e al Consorzio di bonifica 6 entro le 15; a Licata (Serbatoio Safarello) entro le 8 di giorno 6; stesse ore e giorno per le utenze di rete esterna dell’acquedotto Gela-Licata (Manfria, Desusino, Tenutella, Falconara, Serenusa) e Z.I. di Butera.